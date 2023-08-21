Чехия планирует платить украинским беженцам, чтобы те вернулись домой

Чехия будет поощрять украинских беженцев возвращаться домой частичной компенсацией.

На втором году с начала полномасштабного российского вторжения в Украину Чехия готовит программу, которая будет способствовать добровольному возвращению беженцев домой, – сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины со ссылкой на Radio Prague International.

Инициативу содержит проект шестой поправки к закону, известный как lex Ukrajina. Этот закон регулирует права и обязанности украинцев на территории Чехии.

Согласно поправке, украинцам, которые решат вернуться на Родину, будет предоставляться помощь и частичная компенсация расходов. Реализация этой инициативы будет запущена после определения чешским правительством формы поддержки и выделения необходимых средств.

Тем, кто останется в Чехии, временный статус защиты будет продлен до конца марта 2025 года.

Ранее мы писали, что статус временной защиты для украинцев в США продлили на полтора года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.