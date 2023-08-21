Чехія планує платити українським біженцям, аби ті повернулися додому

Чехія заохочуватиме українських біженців повертатися додому частковою компенсацією.

На другому році з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Чехія готує програму, яка сприятиме добровільному поверненню біженців додому, – повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з посиланням на Radio Prague International.

Ініціативу містить проект шостої поправки до закону, відомий як lex Ukrajina. Цей закон регулює права та обов'язки українців на території Чехії.

Згідно з поправкою, українцям, які вирішать повернутися на Батьківщину, надаватиметься допомога та часткова компенсація витрат. Реалізація цієї ініціативи буде запущена після визначення чеським урядом форми підтримки та виділення необхідних коштів.

Тим, хто залишиться у Чехії, тимчасовий статус захисту буде продовжено до кінця березня 2025 року.

Раніше ми писали, що статус тимчасового захисту для українців у США продовжили на півтора роки.

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