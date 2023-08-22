Война может быть продолжительной, ждут еще болезненные потери, — Резников

Министр отметил, что у нас сильный коварный враг и война может быть продолжительной.

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Украинцам нужно набраться мужества, ведь война россии против нашего государства может быть длительной. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время ветеранского форума.

Победить означает не просто освободить нашу землю, а сделать так, чтобы враг никогда даже не задумывался вернуться. И это очень сложная задача. Многие в мире пока считают, что это невозможно», - сказал Резников.

Однако, по его словам, украинцы уже доказали, что «у нас другое представление о возможном и невозможном, поэтому мы обязательно победим».

«У нас сильный коварный враг и война может быть продолжительной, потому что это реальный марафон. У нас будут еще болезненные потери, и чтобы одолеть россиян, мы должны осознать, что главное для победы», - подчеркнул министр.

Резников отметил, что в прошлом году, чтобы выстоять Украине, нужно было добыть оружие. Ведь без этого наша армия просто закончилась бы через несколько месяцев.

А сейчас и на будущее, по его словам, «ключ к нашей победе состоит в том, что будут чувствовать люди».

«От того, что чувствуют люди, зависит наше преимущество над врагом на длинной дистанции. Это единство и готовность сражаться», - подчеркнул глава Минобороны.

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