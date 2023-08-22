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  1. В Украине

Гранитную плитку Украинского дома в Киеве окрашивают в оранжевый цвет, фото

13:20, 22 августа 2023
Гранитную плитку на Европейской площади решили выкрасить обычной краской, фото.
Гранитную плитку Украинского дома в Киеве окрашивают в оранжевый цвет, фото
Фото: Ксения Семенова

В Киеве на Европейской площади гранитную плитку окрашивают обычной краской оранжевого цвета. Соответствующим фото поделилась депутат Киевского городского совета Ксения Семенова.

«Европейская площадь.

Центральнее некуда.

Гранитную плитку окрашивают суриком.

Это такая дешевая краска, побочный продукт металлургической промышленности. В Кривом Роге ею в девяностых красили плинтусы», — отметила Семенова.

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