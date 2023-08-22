Гранітну плитку Українського дому в Києві фарбують у помаранчевий колір, фото

Гранітну плитку на Європейській площі вирішили пофарбувати звичайною фарбою, фото.

Фото: Ксенія Семенова

У Києві на Європейській площі гранітну плитку фарбують звичайною фарбою помаранчевого кольору. Відповідним фото поділилася депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова.

«Європейська площа.

Центральніше нема куди.

Гранітну плитку фарбують суриком.

Це така дешева фарба, побічний продукт металургійної промисловості. В Кривому Розі нею у дев‘яності фарбували плінтуси», — зазначила Семенова.

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