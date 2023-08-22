Громадяни тепер можуть відстежувати як органи влади виконують антикорупційні заходи

Інструмент надаватиме громадськості та всім державним органам інформацію про стан впровадження заходів Державної антикорупційної програми.

Джерело фото: nazk.gov.ua

НАЗК презентувало публічну частину Інформаційної системи моніторингу реалізації державної антикорупційної політики. Як зазначили у агентстві, цей інструмент надає громадськості та всім державним органам інформацію про стан впровадження заходів Державної антикорупційної програми.

Інформаційна система покликана сприяти органам влади – виконавцям ДАП в організації, плануванні та забезпеченні належного виконання заходів Програми, а також забезпечує автоматизацію процесів збору, узагальнення та оприлюднення інформації.

За словами експерта EUACI Олександра Комарова, цей інструмент надасть не лише можливість відстежувати прогрес у впровадженні антикорупційних заходів, а й буде використовуватися Європейським Союзом для оцінки виконання Україною кроків, необхідних на шляху до членства в ЄС.

Керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков зауважив, що англомовна версія системи буде доступною уже восени. Також незабаром буде доступний інструмент зворотного зв’язку для громадськості.

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