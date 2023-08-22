Граждане теперь могут отслеживать, как органы власти выполняют антикоррупционные мероприятия

Инструмент будет предоставлять общественности и всем государственным органам информацию о состоянии внедрения мер Государственной антикоррупционной программы.

Источник фото: nazk.gov.ua

НАПК презентовало публичную часть Информационной системы мониторинга реализации государственной антикоррупционной политики. Как отметили в агентстве, этот инструмент предоставляет общественности и всем государственным органам информацию о состоянии внедрения мер Государственной антикоррупционной программы.

Информационная система призвана содействовать органам власти – исполнителям ГАП в организации, планировании и обеспечении надлежащего выполнения мер Программы, а также обеспечивает автоматизацию процессов сбора, обобщения и обнародования информации.

По словам эксперта EUACI Александра Комарова, этот инструмент предоставит не только возможность отслеживать прогресс во внедрении антикоррупционных мер, но и будет использоваться Европейским Союзом для оценки выполнения Украиной шагов, необходимые на пути к членству в ЕС.

Руководитель Департамента антикоррупционной политики Дмитрий Калмыков отметил, что англоязычная версия системы будет доступна уже осенью. Также в скором времени будет доступен инструмент обратной связи для общественности.

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