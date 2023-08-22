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  1. В Украине

Зеленский ожидает снятия всех ограничений на экспорт продовольствия в ЕС в сентябре

13:16, 22 августа 2023
Важно восстановить полноценную беспошлинную торговлю между Украиной и ЕС и обеспечить свободный доступ украинского агроэкспорта на всю территорию единого рынка Евросоюза, сказал Президент.
Зеленский ожидает снятия всех ограничений на экспорт продовольствия в ЕС в сентябре
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что все ограничения Еврокомиссии на украинский аграрный экспорт будут отменены с 15 сентября. Об этом он заявил во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Афинах, говорится на сайте ОП.

"Важно восстановить полноценную беспошлинную торговлю между Украиной и ЕС и обеспечить свободный доступ украинского агроэкспорта на всю территорию единого рынка Евросоюза. Ожидаю, что 15 сентября какие-либо ограничения на украинскую агропродукцию в ЕС будут сняты", - подчеркнул он.

Зеленский выразил благодарность главе Еврокомиссии за усилия, направленные на нормализацию экспорта и транзита украинской аграрной продукции.

Стороны также подробно обсудили альтернативные маршруты для "зернового коридора" после блокирования рф Черноморской зерновой инициативы. Особое внимание было уделено безопасности и финансовым аспектам, вопросам страхования кораблей.

Зеленский поблагодарил фон дер Ляйен за очередной транш помощи в размере 1,5 млрд евро. Был обсужден пересмотр программы МВФ для Украины.

Лидеры также оценили прогресс нашего государства в выполнении семи рекомендаций Европейской комиссии и дальнейшие шаги по этому направлению.

"Нацелены на достижение максимального результата в выполнении рекомендаций Европейской комиссии. Ожидаем положительной оценки в отчете в рамках пакета расширения в октябре и решения государств - членов ЕС относительно начала в 2023 году переговоров Украины о членстве в Евросоюзе", - сказал Президент.

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