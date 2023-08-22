Мужчина, создавший Телеграмм-канал о выдаче повесток, предстанет перед судом

В Телеграм-канале мужчина публиковал посты, которые сопровождались фотографиями и видео, где были изображены военнослужащие ТЦК и СП.

Фото: khar.gp.gov.ua

В Харькове направлен в суд обвинительный акт в отношении 41-летнего мужчины, который создал Телеграмм-канал, распространявший информацию о процессе мобилизации на территории Харькова и области.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, в публикациях, размещаемых администраторами канала, содержались данные о местах нахождения сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки, сообщалась информация о времени фактического проведения мобилизационных мероприятий. Посты сопровождались фотографиями и видео, на которых изображены военнослужащие ТЦК и СП.

«Распространение сообщений о местах выдачи повесток создавало предпосылки для того, чтобы военнообязанные граждане Украины могли избежать призыва на военную службу. Кроме того, действия обвиняемого приводили к росту напряжения в обществе и наносили ущерб авторитету ВСУ», - сообщают в прокуратуре.

Отмечается, что дело будет рассмотрено в Московском районном суде г. Харькова.

Ранее сообщалось, что Два администратора телеграм-каналов, которые сообщали о раздаче повесток, предстали перед судом.

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