Чоловік, який створив Телеграм-канал про видачу повісток, постане перед судом

У Телеграм-каналі чоловік публікував пости, які супроводжувались фотографіями і відео, де були зображені військовослужбовці ТЦК та СП.

Фото: khar.gp.gov.ua

У Харкові направлено до суду обвинувальний акт стосовно 41-річного чоловіка, який створив Телеграм-канал, де поширював інформацію про процес мобілізації на території Харкова та області.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, у публікаціях, які розміщали адміністратори каналу, містились дані щодо місць знаходження співробітників територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки, повідомлялась інформація про час фактичного проведення мобілізаційних заходів. Пости супроводжувались фотографіями і відео, на яких зображені військовослужбовці ТЦК та СП.

«Поширення повідомлень про місця видачі повісток створювало передумови для того, щоб військовозобов’язані громадяни України могли уникнути призову на військову службу. Крім того, дії обвинуваченого призводили до зростання напруження в суспільстві і завдавали шкоди авторитету ЗСУ», - повідомляють у прокуратурі.

Зазначається, що справу розглядатимуть у Московському районному суді м. Харкова.

Раніше ми писали, що два адміністратори телеграм-каналів, які повідомляли про роздачу повісток, постали перед судом.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.