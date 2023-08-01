Два адміністратори телеграм-каналів, які повідомляли про роздачу повісток, постали перед судом

На Черкащині засуджено двох адміністраторів телеграм-каналів, які розповсюджували інформацію, спрямовану на ухилення громадян від мобілізації.

На Черкащині прокурори довели в суді причетність двох жителів регіону до перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період. Про це інформує Черкаська обласна прокуратура.

У відомстві зазначили, що вказані особи створили та адміністрували декілька тематичних груп Інтернет-додатку «Телеграм», де вони розповсюджували дані, спрямовані на ухилення громадянами України від мобілізації в умовах воєнного стану, зокрема поширювали повідомлення щодо місць роздачі повісток працівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

У суді чоловіки визнали свою вину та запевнили про недопущення в майбутньому протиправної поведінки, спрямованої на перешкоджання законної діяльності Збройних Сил України.

Вироком суду обвинувачених засуджено до 5 років позбавлення волі з одночасним встановленням іспитового строку.

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