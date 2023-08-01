Два администратора телеграм-каналов, которые сообщали о раздаче повесток, предстали перед судом

В Черкасской области осуждены два администратора телеграм-каналов, которые распространяли информацию, направленную на уклонение граждан от мобилизации.

В Черкасской области прокуроры доказали в суде причастность двух жителей региона к препятствованию законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период. Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура.

В ведомстве отметили, что указанные лица создали и администрировали несколько тематических групп Интернет-приложения «Телеграм», где они распространяли данные, направленные на уклонение гражданами Украины от мобилизации в условиях военного положения, в частности, распространяли сообщения о местах раздачи повесток работниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

В суде мужчины признали свою вину и заверили о недопущении в будущем противоправного поведения, направленного на препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины.

Приговором суда обвиняемые приговорены к 5 годам лишения свободы с одновременным установлением испытательного срока.

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