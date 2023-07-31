Кто претендует на должность члена Высшего совета правосудия по квоте Съезда ученых – список

За единственную вакантную должность члена Совета правосудия будут соревноваться 13 ученых-правоведов.

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На единственную вакантную должность члена Высшего совета правосудия по квоте Съезда представителей юридических вузов и научных учреждений претендуют 13 ученых-правоведов.

Это следующие кандидаты:

БЕРНЮКОВ Анатолий Николаевич – профессор кафедры правовых и информационных технологий Хмельницкого института социальных технологий. У кандидата есть опыт работы в должности помощника судьи апелляционного суда. Специализируется на вопросах философии права и юридической герменевтики.

ПОПОВИЧ Татьяна Григорьевна – ученый секретарь Научно-исследовательского института частного права и предпринимательства им. акад. Ф. Бурчака Национальной академии правовых наук. Специалист по аграрному, экологическому, хозяйственному праву.

Указанное научное заведение известно также тем, что его представителями являются два действующих народных депутата от фракции «Слуга народа» - Николай Стефанчук (брат спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука) и Иван Калаур.

ГЕРЦ Алла Анатольевна – профессор кафедры гражданского права и процесса юридического факультета Львовского национального университета им. И. Франко.

КВАША Оксана Александровна – профессор, ученый секретарь Института государства и права им. Корецкого. Кандидат специализируется на вопросах уголовного права и криминологии.

РОЖНОВ Олег Викторович – доцент кафедры гражданской юстиции и адвокатуры Национального юридического университета им. Я. Мудрого.

ТЕРЕМЕЦКИЙ Владислав Иванович – ведущий научный сотрудник отдела международного частного права и правовых проблем евроинтеграции Научно-исследовательского института частного права и предпринимательства им. акад. Ф. Бурчака Национальной академии правовых наук. Кандидат специализируется на вопросах гражданского, налогового права.

КОРОЛЬ Владимир Иванович – заведующий отделом международного частного права и правовых проблем евроинтеграции Научно-исследовательского института частного права и предпринимательства им. акад. Ф. Бурчака Национальной академии правовых наук.

КОВБАС Игорь Васильевич – доцент кафедры публичного права юридического факультета Черновицкого национального университета им. Ю. Федьковича. Специалист по административному праву, проблемам публичных услуг, деятельности нотариата. По совместительству, кандидат работает юрисконсультом Черновицкой областной организации политической партии «Слуга народа».

ФЕЛИК Василий Иванович – ректор Киевского университета интеллектуальной собственности и права Национального университета «Одесская юридическая академия». Специализируется на административно-правовом обеспечении деятельности Национальной полиции. В 2013-2014 годах кандидат работал в должности начальника Управления МВД в Ивано-Франковской области.

НАЗАРОВ Иван Владимирович – заместитель председателя временного состава Национального агентства по качеству высшего образования, главный научный сотрудник отдела обеспечения интеграции академической и университетской правовой науки и развития юридического образования Киевского регионального центра Национальной академии правовых наук. Специализируется на проблемах судопроизводства, адвокатуры, правоохранительных органов.

СИЗАЯ Наталья Петровна – доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Учебно-научного института права Киевского национального университета имени Т. Шевченко. В 2020-2022 годах – заместитель председателя Совета общественного контроля при ГБР. Кандидат специализируется на проблемах уголовного права, оперативно-розыскной деятельности.

ДАВИДОВИЧ Ирина Игоревна – доцент кафедры уголовно-правовой политики и уголовного права Учебно-научного института права Киевского национального университета имени Т. Шевченко. Кандидат специализируется на проблемах уголовного права.

ОДЕРИЙ Алексей Владимирович – профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Донецкого государственного университета внутренних дел (г. Кропивницкий).

Впрочем, для того чтобы за указанных кандидатов смогли проголосовать делегаты съезда ученых-правоведов, их проверку на добропорядочность должен осуществить Этический совет.

Отметим, что некоторые кандидаты (Татьяна Попович, Василий Фелик, Олег Рожнов, Игорь Ковбас, Иван Назаров) уже участвовали в конкурсах на должности членов ВСП от разных субъектов формирования Совета правосудия. Впрочем, преодолеть «сито» Этического совета удалось только Олегу Рожнову и Ивану Назарову.

Однако, на последнем съезде ученых-правоведов, состоявшемся в июне 2023 года Олег Рожнов не смог получить необходимое для назначения членом ВСП большинство голосов делегатов съезда, а рекомендация о назначении Ивана Назарова членом ВСП по квоте Президента вместе с рекомендациями других кандидатов с апреля находится на рассмотрении Владимира Зеленского.

Кроме того, кандидат Ирина Давидович принимала участие в конкурсе на должность члена ВККС. Она смогла удачно пройти через Конкурсную комиссию по отбору членов ВККС, но не смогла получить необходимое для назначения количество голосов членов Совета правосудия.

Напомним, что съезд ученых-юристов состоится в Киеве 21 сентября 2023 года.

Автор Вячеслав Хрипун

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