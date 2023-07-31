Почитал «русский мир», а уехать хотел в Молдову: задержан «блогер»

На границе разоблачили уроженца Кривого Рога, который называл малую родину «рагулятней» и распространял российскую пропаганду.

Источник фото: ГПСУ

В Одесской области пограничники разоблачили уроженца Кривого Рога, который называл малую родину «рагулятней» и распространял российскую пропаганду, – сообщает пресс-служба МВД.

Мужчина планировал выбыть в Молдову через пункт пропуска «Староказачье».

Во время проверки 40-летнего криворожца пограничники и сотрудники СБУ обнаружили, что он является поклонником «русского мира», подписан и читает ресурсы, которые поддерживают оккупантов и даже записывает свои обращения, в которых распространяет нарративы российской пропаганды.

«Блогер» жалеет, что родился в Украине, пренебрежительно называет малую родину «рагулятней» и выражает надежду в несбыточное – принятие наших территорий в состав страны, которую весь мир признает агрессором.

Сейчас мужчиной занимаются правоохранители.

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