Шанував «русскій мір», а виїхати хотів до Молдови: затримано «блогера»

На кордоні викрили уродженця Кривого Рогу, який називав малу батьківщину «рагулятнею» і поширював російську пропаганду.

Джерело фото: ДПСУ

На Одещині прикордонники викрили уродженця Кривого Рогу, який називав малу батьківщину «рагулятнею» і поширював російську пропаганду, – повідомляє пресслужба МВС.

Чоловік планував вибути в Молдову через пункт пропуску «Старокозаче».

Під час перевірки 40-річного криворожця прикордонники та працівники СБУ виявили, що він є шанувальником «русского міра», підписаний та читає ресурси, які підтримують окупантів та навіть записує свої звернення, в яких поширює наративи російської пропаганди.

«Блогер» шкодує, що народився в Україні, зневажливо називає малу батьківщину «рагулятнею» та висловлює сподівання у нездійсненне – прийняття наших територій до складу країни, яку весь світ визнає агресором.

Наразі чоловіком займаються правоохоронці.

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