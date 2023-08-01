П’яний водій намагався відкупитися від поліцейських: що йому тепер загрожує

Чоловік хотів відкупитись від поліцейських, запропонував їм 5000 грн.

На Черкащині правоохоронці повідомили про підозру місцевому жителю за фактом надання неправомірної вигоди працівнику поліції. Про це інформує пресслужба Черкаської обласної прокуратури.

За даними слідства, житель Канівського району, рухаючись транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, був зупинений працівниками патрульної поліції. З метою уникнення адміністративної відповідальності чоловік запропонував поліцейським неправомірну вигоду в розмірі 5000 грн.

Наразі за вказаним фактом йому повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває.

Санкція ч. 1 ст. 369 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

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