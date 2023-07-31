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  1. В Україні

Інструкторів та екзаменаторів каратимуть за порушення порядку підготовки водіїв: які штрафи

15:14, 31 липня 2023
В Україні запроваджено адміністративну відповідальність у сфері підготовки та допуску водіїв до керування транспортними засобами.
Інструкторів та екзаменаторів каратимуть за порушення порядку підготовки водіїв: які штрафи
Фото: telegraf.com.ua
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29 липня набув чинності Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження адміністративної відповідальності у сфері підготовки та допуску водіїв до керування транспортними засобами», передає Головний сервісний центр МВС.

У ньому йдеться про можливість самостійно готуватись до складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС. А також про запровадження адміністративної відповідальності у сфері підготовки та допуску водіїв до керування транспортними засобами.

За порушення порядку підготовки водіїв будуть відповідати інструктори, екзаменатори та контролюючі органи.

Сума може коливатися від 8500 грн до 13600 грн.

Про які порушення з боку навчальних закладів йде мова?

- допуск осіб, які не склали теоретичний іспит, до практичної підготовки водіїв

- проведення практичної підготовки водіїв з використанням неналежно обладнаних транспортних засобів

- здійснення підготовки, перепідготовки водіїв транспортних засобів особою, яка не має чинного документа спеціаліста з підготовки водіїв транспортних засобів

Про які порушеннями з боку Сервісних Центрів МВС йде мова?

- порушення посадовими особами сервісних центрів МВС порядку проведення державної акредитації автошкіл та порядку атестації їх спеціалістів

- порушення встановленого порядку приймання іспитів та видачі посвідчення водія.

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