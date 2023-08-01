Кандидатам до Конституційного Суду не будуть пояснювати, чому їх визнали недоброчесними чи некомпетентними, якщо вони самі про це не попросять

Дорадча група експертів зможе відсіяти кандидатів до КСУ на етапі перевірки доброчесності та знань.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук під час Конгресу місцевих та регіональних влад при Президенті України, яке відбулося 30 липня в Івано-Франківську відзначив, що парламент, на виконання рекомендацій Європейської комісії в частині судової реформи, удосконалив процедуру відбору суддів Конституційного Суду України.

А саме, як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 27 липня прийняла в цілому закон про конкурсний відбір на посаду судді Конституційного Суду України (законопроект 9322). Він проводитиметься за участі Дорадчої групи експертів у складі з 6 осіб. Половину з цих експертів складуть делеговані міжнародними організаціями та Венеційською комісією люди, які матимуть вирішальний голос при фільтрації кандидатів до КСУ.

Так, протягом перехідного періоду Дорадчу групу експертів сформують:

по одній особі, яких призначать Президент, Верховна Рада і Рада суддів;

одна особа, призначена Кабміном за пропозицією Венеційської комісії;

дві особи, призначені Урядом за пропозиціями міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх 5 років надають Україні міжнародну технічну допомогу.

Якщо Дорадча група вирішить, що певний кандидат до КСУ не відповідає критеріям доброчесності чи компетентності, то для нього конкурс автоматично завершиться.

Протягом перехідного періоду (6 років) Дорадча група експертів ухвалює рішення щонайменше 4-ма голосами її членів, з яких принаймні 2 запропоновані міжнародними організаціями чи Венеційською комісією.

Якщо у зв’язку з однаковою кількістю голосів «за» і «проти» Дорадча група експертів не може ухвалити рішення, проводиться повторне голосування.

У разі однакової кількості голосів «за» і «проти» під час повторного голосування голоси 3-х членів Дорадчої групи експертів, з яких принаймні двоє запропоновані міжнародними організаціями чи Венеційською комісією, є вирішальними.

Цікавою є і та норма про те, що якщо член Дорадчої групи експертів, який має заступника, відведений (самовідведений), повноваження такого члена ДГЕ щодо розгляду питань та голосування за ухвалення рішення ДГЕ здійснює його заступник, який відведенню (самовідведенню) не підлягає.

Як оцінюватимуть кандидатів до КСУ

Спочатку доброчесність

За критерієм моральних якостей кандидати отримають від Дорадчої групи оцінку «відповідає» або «не відповідає».

У разі отримання оцінки «не відповідає» за критерієм доброчесності кандидат вважається таким, що не пройшов відповідний етап конкурсного відбору.

Якщо за результатами оцінювання кількість кандидатів, які відповідають критерію високих моральних якостей, становитиме менше, ніж дві особи на одну вакантну посаду, то конкурс на цю вакансію оголосять наново.

Потім компетентність

Далі, кандидати, які отримали від Дорадчої групи оцінку «відповідає» за критерієм доброчесності, тобто, високих моральних якостей, оцінюються на відповідність критерію рівня компетентності у сфері права. За рішенням Дорадчої групи з усіма такими кандидатами можуть бути проведені додаткові співбесіди.

За критерієм компетентності кандидати отримують оцінку «відповідає» або «не відповідає».

У разі отримання від Дорадчої групи оцінки «не відповідає» кандидат вважається таким, що не пройшов відповідний етап. Аналогічно, якщо за результатами такого оцінювання виявиться, що залишилося всього дві людини на вакансію, то оголосять новий конкурс.

Також Дорадча група не позбавлена права ухвалити рішення про проведення оцінки відповідності кандидатів критеріям доброчесності і компетентності в один етап.

І потім – рейтинг

Стосовно кандидатів, які отримали оцінку «відповідає» за обидвома критеріями доброчесності та знань, Дорадча група сформує загальний список усіх оцінених кандидатів.

При цьому, вже після формування такого списку Дорадча група проведе рейтингове голосування щодо всіх оцінених кандидатів та сформує їх рейтинговий список.

Кандидати у рейтинговому списку розміщуються залежно від кількості голосів, отриманих від Дорадчої групи, від найвищого (6 голосів «за») до найменшого результату (0 голосів «за»).

Результати рейтингового голосування кожного члена Дорадчої групи є відкритими, фіксуються поіменно та публікуються на офіційному веб-сайті КСУ.

Дорадча група оприлюднить списки оцінених кандидатів та вмотивовані рішення стосовно кожного кандидата та передасть їх до конкурсної комісії, Комітету Верховної Ради з питань правової політики і Ради суддів України.

Однак, при цьому, стосовно кандидатів, які отримали оцінку «не відповідає» за критеріями високих моральних якостей або визнаного рівня компетентності у сфері права, Дорадча група оприлюднює лише резолютивну частину рішення, без наведення мотивів, які стали підставою для його ухвалення.

Повний текст рішення із мотивуванням оприлюднюється Дорадчою групою на письмову вимогу кандидата, який отримав оцінку «не відповідає».

Далі – рекомендація

Після отримання від Дорадчої групи списку оцінених кандидатів, конкурсна комісія, яку створює Президент, Комітет ВР з питань правової політики, Рада суддів України проведуть співбесіду з кандидатами, включеними до списку.

За результатами вивчення документів та відомостей, наданих кандидатами, з урахуванням списку оцінених кандидатів, рішень Дорадчої групи щодо оцінки відповідності кожного кандидата та співбесіди з кандидатами конкурсна комісія, Комітет, Рада суддів України ухвалюють рішення щодо рекомендації про призначення на посаду судді КСУ. Відповідна рекомендація надається безпосереднім суб’єктам призначення – Президенту, Верховній Раді, з’їзду суддів.

Змінюється і порядок призначення судді Конституційного Суду з’їздом суддів України

Так, З’їзд суддів України здійснює призначення судді КСУ таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів у два етапи:

1) рейтингове голосування;

2) голосування за призначення на посаду судді Конституційного Суду.

До бюлетеня для таємного рейтингового голосування включаються всі кандидати, які отримали від Дорадчої групи оцінку «відповідає» за критеріями високих моральних якостей та визнаного рівня компетентності у сфері права.

До бюлетеня для таємного голосування включається той кандидат, який за підсумками рейтингового голосування отримав найбільшу кількість голосів обраних делегатів з’їзду. Якщо за результатами таємного голосування за призначення такий кандидат не отримав більшості голосів обраних делегатів з’їзду, його кандидатура вважається відхиленою, проводиться повторне таємне голосування щодо наступного у рейтингу кандидата.

До бюлетеня для повторного таємного голосування про призначення на посаду судді КСУ включається наступний у рейтингу кандидат, до вичерпання списку всіх оцінених Дорадчою групою кандидатів.

Якщо за результатами повторних таємних голосувань жоден кандидат, включений до списку оцінених Дорадчою групою кандидатів, не отримав більшості голосів обраних делегатів з’їзду, невідкладно оголошується новий конкурс.

Автор: Наталя Мамченко

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