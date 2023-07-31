У Британії показали меморіальну статую королеви Єлизавети II

Королева Єлизавета та її коргі будуть увічнені в меморіальній статуї.

Джерело фото: Geoff Pugh

Королеву Єлизавету II та її улюбленого коргі увіковічують в меморіальній статуї. Про це повідомляє «The Telegraph».

Для скульптури використали 800 кг глини, вона має 7 футів у висоту, та зображує молоду Єлизавету II з коргі біля ніг, одягнену в королівську державну мантію.

Наразі в країні є сім статуй Її Величності.

Статую замовила доктор Сара Фернесс, лорд-лейтенант Ратленда, яка сказала, що ідея у неї виникла після того, як її «завалили» листами після смерті королеви від людей з округу, багато з яких відчували втрату як «особисту».

Після завершення статуя стоятиме біля бібліотеки в Окемі, місті в найменшому графстві Англії, Ратленді.

Як зазначають у ЗМІ, Букінгемський палац знає про статую, і короля запросили особисто відкрити її після завершення.

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