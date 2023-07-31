В Британии показали мемориальную статую королевы Елизаветы II

Королева Елизавета и ее корги будут увековечены в мемориальной статуе.

Источник фото: Geoff Pugh

Королеву Елизавету II и ее любимого корги увековечивают в мемориальной статуе. Об этом сообщает «The Telegraph».

Для скульптуры использовали 800 кг глины, она имеет 7 футов в высоту и изображает молодую Елизавету II из корги у ног, одетую в королевскую государственную мантию.

В настоящее время в стране есть семь статуй Ее Величества.

Статую заказала доктор Сара Фернесс, лорд-лейтенант Ратленда, которая сказала, что идея у нее возникла после того, как ее «завалили» письмами после смерти королевы от людей из округа, многие из которых ощущали потерю как «личную».

После завершения статуя будет стоять возле библиотеки в Океме, городе в самом маленьком графстве Англии, Ратленде.

Как отмечают в СМИ, Букингемский дворец знает о статуе, и короля пригласили лично открыть его после завершения.

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