Допустили убытки на 6 млн гривен: ГБР сообщило о подозрении должностным лицам Галицкого нацпарка

Служащие не обеспечивали охрану леса, не обнаруживали и не сообщали о незаконных рубках.

Сообщено о подозрении трем инспекторам Галицкого национального природного парка в Ивано-Франковской области, чья небрежность привела к массовым рубкам деревьев на заповедной территории. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

«Служащие не обеспечивали охрану леса, не обнаруживали и не сообщали о незаконных рубках. Это позволило другим лицам рубить деревья на территории парка. За полгода были срублены ценные породы деревьев на почти 6 млн гривен», — говорится в сообщении.

ГБР будет принимать меры по компенсации государству нанесенных потерь.

Инспекторам сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранении от исполнения обязанностей.

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