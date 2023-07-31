Допустили збитків на 6 млн гривень: ДБР повідомило про підозру посадовцям Галицького нацпарку

Службовці не забезпечували охорону лісу, не виявляли та не повідомляли про незаконні рубки.

Повідомлено про підозру трьом інспекторам Галицького національного природного парку на Івано-Франківщині, чия недбалість призвела до масових рубок дерев на заповідній території. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

«Службовці не забезпечували охорону лісу, не виявляли та не повідомляли про незаконні рубки. Це дозволило іншим особам рубати дерева на території парку. За півроку було зрубано цінних порід дерев на майже 6 млн гривень», — йдеться у повідомленні.

ДБР вживатиме заходів задля компенсації державі завданих втрат.

Інспекторам повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу та відсторонення від виконання обов’язків.

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