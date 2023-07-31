Під виглядом водіїв гуманітарних вантажів тікали за кордон: ліквідовано 3 канали нелегальних «трафіків»

СБУ ліквідувала 3 нових канали втечі ухилянтів-призовників за кордон.

Джерело фото: СБУ

Служба безпеки заблокувала 3 схеми незаконного виїзду за межі України громадян призовного віку з Києва, Львівської та Рівненської областей. У результаті затримано чотирьох організаторів нелегальних «трафіків», – повідомили в СБУ.

Зловмисники регулярно підшуковували охочих втекти за кордон за підробленими документами. «Послуги» оцінювалися від 2,5 до 5 тисяч доларів, в залежності від місця проживання клієнта і терміновості його виїзду.

У столиці контррозвідники викрили місцевого, який пропонував потенційним призовникам виїхати за кордон під виглядом волонтера. Використовуючи свої зв’язки серед представників місцевих благодійних фондів, зловмисник вносив «клієнтів» до системи «Шлях» як водіїв гуманітарних вантажів. Під час обшуку у фігуранта виявлено поліцейський жетон, що вважався втраченим. Його зловмисник використовував у протиправній діяльності.

На Львівщині затримано колишнього адвоката, який організував власний канал нелегальної міграції. За гроші він «гарантував» військовозобов’язаним безперешкодний виїзд з України на підставі фейкового «посвідчення» учасника громадської організації, який перевозить гумдопомогу.

На Рівненщині викрито ще двох фігурантів. Ділки займались фіктивним працевлаштуванням «ухилянтів» на посаду водіїв у місцеву фірму, що займається міжнародними перевезеннями до країн Євросоюзу.

Наразі організаторам злочинної діяльності повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

За всіма викритими фактами тривають розслідування. Зловмисникам загрожує до 9 років з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.