Обрано голову Тростянецького райсуду Вінницької області

У Тростянецькому районному суді Вінницької області відбулися збори суддів, під час яких було обрано голову суду.

Фото: tr.vn.court.gov.ua

У понеділок, 31 липня, у Тростянецькому районному суді Вінницької області відбулися вибори голови суду. Про це інформує офіційний сайт суду.

За результатами таємного голосування зборів суддів на адміністративну посаду голови суду одноголосно переобрано Олену Натальчук.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більше як на строк повноважень судді.

Раніше ми писали, що обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Також обрано голову Снятинського районного суду Івано-Франківської області.

Крім цього, ми писали, що обрали голову Оболонського районного суду міста Києва.

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