АРМА починає формувати масштабний міжрегіональний реабілітаційний хаб

Десятки оснащених центрів реабілітаційного хабу з’являться по всій країні.

Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило, що починає формування наймасштабнішого в історії України міжрегіонального реабілітаційного хабу з десятками оснащених центрів по всій країні. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що буде спроектовано нову інфраструктуру, зосереджено національні ресурси та об’єднано всі канали технічної та іншої міжнародної допомоги. Українські воїни отримають найкращу реабілітаційну платформу та необхідний соціальний захист, а об’єкти, які ще вчора обслуговували інтереси корупціонерів, служитимуть інтересам наших героїв.

«Сьогодні в управлінні АРМА перебуває 311 об’єктів нерухомого майна, що включають 38 санаторіїв, 5 готелів, спортивну базу, палац мистецтв, нежитлові приміщення. Найбільш значущими серед цих активів є Будинок професійних спілок України та Жовтневий палац у Києві, санаторій ім. Горького в Одесі, санаторії, розташовані на Західній Україні, зокрема в Карпатах.

З метою втілення соціального проекту модернізації цих активів для потреб військовослужбовців АРМА звертатиметься до органів державної влади та місцевого самоврядування, профільних у сфері реабілітації установ, а також міжнародних організацій і проектів.

До цього часу АРМА оголосило 78 конкурсів на арештоване майно Федерації профспілок, проте у зв’язку зі скасуванням арешту на активи, 30 конкурсів було запинено та відмінено», - сказано у повідомленні.

Наразі відбувається інвентаризація конкурсних відборів та підготовка нових, нормативно врегульованих процедур для відбору управителів.

Голова Національного агентства Олена Дума наголосила, що управителів на всі зазначені активи буде обрано відповідно до встановлених законодавством правил та виключно в інтересах держави і суспільства.

«Мені не з теорії відомо про проблеми соціальної сфери, реабілітації та лікувально-оздоровчих закладів профспілок, адже цим питанням присвячена значна частина моєї професійної діяльності. Відтак, зазначений проект АРМА – чіткий пріоритет, втілення якого розпочнеться з Будинку профспілок України, санаторіїв та баз відпочинку на Одещині і Закарпатті», - повідомила Олена Дума.

Голова Агентства додала, що на основі цих кейсів буде відпрацьовано робочу модель для подальшого масштабування ініціативи на інші заклади лікувально-оздоровчого призначення, які перебувають в управлінні АРМА.

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