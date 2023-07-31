Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Прогрес в поданні електронних декларацій за 2021 та 2022 роки поки що майже відсутній

Прийняття у першому читанні закону про відновлення е-декларування, поки що не сприяло активізації процесу подання декларацій топ-посадовцями.

Набрали чинності зміни у бронюванні залів судових засідань інших судів у підсистемі відеоконференцзв’язку

Наказом ДСА Інструкція доповнена новим розділом про бронювання залів судових засідань інших судів для проведення відеоконференцій.

Суддя Верховного Суду Володимир Селіваненко звільнився у відставку

У вересні судді виповнюється 65 років.

Верховний Суд виснував, чи може СБУ звертатися до Мін'юсту зі скаргою на реєстраційні дії, якщо питання торкається підсанкційної особи

Перед Верховним Судом у цій справі постало кілька питань, які пов’язані з правом Служби безпеки звертатися до Мін`юсту зі скаргою на реєстраційні дії.

Прокурора запідозрили у керуванні автомобілем напідпитку, однак колеги врятували його від великих проблем

25 прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури написали колективне звернення на підтримку колеги.

  1. В Україні

АРМА починає формувати масштабний міжрегіональний реабілітаційний хаб

14:41, 31 липня 2023
Десятки оснащених центрів реабілітаційного хабу з’являться по всій країні.
АРМА починає формувати масштабний міжрегіональний реабілітаційний хаб
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило, що починає формування наймасштабнішого в історії України міжрегіонального реабілітаційного хабу з десятками оснащених центрів по всій країні. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що буде спроектовано нову інфраструктуру,  зосереджено національні ресурси та об’єднано всі канали технічної та іншої міжнародної допомоги.  Українські воїни отримають найкращу реабілітаційну платформу та необхідний соціальний захист, а об’єкти, які ще вчора обслуговували інтереси корупціонерів, служитимуть інтересам наших героїв.

«Сьогодні в управлінні АРМА перебуває 311 об’єктів нерухомого майна, що включають 38 санаторіїв, 5 готелів, спортивну базу, палац мистецтв, нежитлові приміщення. Найбільш значущими серед цих активів є Будинок професійних спілок України та Жовтневий палац у Києві, санаторій ім. Горького в Одесі, санаторії, розташовані на Західній Україні, зокрема в Карпатах.

З метою втілення соціального проекту модернізації цих активів для потреб військовослужбовців АРМА звертатиметься до органів державної влади та місцевого самоврядування, профільних у сфері реабілітації установ, а також міжнародних організацій і проектів.

До цього часу АРМА оголосило 78 конкурсів на арештоване майно Федерації профспілок, проте у зв’язку зі скасуванням арешту на активи, 30 конкурсів було запинено та відмінено», - сказано у повідомленні.

Наразі відбувається інвентаризація конкурсних відборів та підготовка нових, нормативно врегульованих процедур для відбору управителів.

Голова Національного агентства Олена Дума наголосила, що управителів на всі зазначені активи буде обрано відповідно до встановлених законодавством правил та виключно в інтересах держави і суспільства.

 «Мені не з теорії відомо про проблеми соціальної сфери, реабілітації та лікувально-оздоровчих закладів профспілок, адже цим питанням присвячена значна частина моєї професійної діяльності. Відтак, зазначений проект АРМА –  чіткий пріоритет, втілення якого розпочнеться з Будинку профспілок України, санаторіїв та баз відпочинку на Одещині і Закарпатті», - повідомила Олена Дума.

Голова Агентства додала, що на основі цих кейсів буде відпрацьовано робочу модель для подальшого масштабування ініціативи на інші заклади лікувально-оздоровчого призначення, які перебувають в управлінні АРМА.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Галась
    Ірина Галась
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Оксана Тарасишина
    Оксана Тарасишина
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Яків Савицький
    Яків Савицький
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Васильченко
    Ірина Васильченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юрій Бадюков
    Юрій Бадюков
    суддя Харківського окружного адміністративного суду