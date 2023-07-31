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АРМА начинает формировать масштабный межрегиональный реабилитационный хаб

14:41, 31 июля 2023
Десятки оснащенных центров реабилитационного хаба появятся по всей стране.
АРМА начинает формировать масштабный межрегиональный реабилитационный хаб
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Агентство по розыску и менеджменту активов сообщило, что начинает формирование самого масштабного в истории Украины межрегионального реабилитационного хаба с десятками оснащенных центров по всей стране. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что будет спроектирована новая инфраструктура, сосредоточены национальные ресурсы и объединены все каналы технической и другой международной помощи. Украинские воины получат лучшую реабилитационную платформу и необходимую социальную защиту, а объекты, еще вчера обслуживавшие интересы коррупционеров, будут служить интересам наших героев.

«Сегодня в управлении АРМА находится 311 объектов недвижимого имущества, включающих 38 санаториев, 5 гостиниц, спортивную базу, дворец искусств, нежилые помещения. Наиболее значимыми из этих активов являются Дом профессиональных союзов Украины и Жовтневый дворец в Киеве, санаторий им. Горького в Одессе, санатории расположены на Западной Украине, в частности в Карпатах.

В целях осуществления социального проекта модернизации этих активов для нужд военнослужащих АРМА будет обращаться в органы государственной власти и местного самоуправления, профильные в сфере реабилитации учреждений, а также международные организации и проекты.

К настоящему времени АРМА объявило 78 конкурсов на арестованное имущество Федерации профсоюзов, однако в связи с отменой ареста на активы, 30 конкурсов были прекращены и отменены», - говорится в сообщении.

В настоящее время проходит инвентаризация конкурсных отборов и подготовка новых, нормативно урегулированных процедур для отбора управляющих.

Глава Национального агентства Елена Дума подчеркнула, что управители на все указанные активы будут избраны в соответствии с установленными законодательством правилами и исключительно в интересах государства и общества.

  «Мне не по теории известно о проблемах социальной сферы, реабилитации и лечебно-оздоровительных заведений профсоюзов, ведь этим вопросам посвящена значительная часть моей профессиональной деятельности. Следовательно, указанный проект АРМА – четкий приоритет, воплощение которого начнется из Дома профсоюзов Украины, санаториев и баз отдыха в Одесской области и Закарпатье», - сообщила Елена Дума.

Глава Агентства добавила, что на основе этих кейсов будет отработана рабочая модель для дальнейшего масштабирования инициативы на другие учреждения лечебно-оздоровительного назначения, которые находятся в управлении АРМА.

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