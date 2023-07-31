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Общественно полезные работы не назначаются лицам с инвалидностью - решение суда

14:48, 31 июля 2023
Суд отметил, что законодательство запрещает применять общественно полезные работы для лиц с инвалидностью первой и второй группы.
Общественно полезные работы не назначаются лицам с инвалидностью - решение суда
Фото: romny24.info
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Ровенский апелляционный суд рассмотрел дело мужчины, который подал апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции, который он признан виновным в неуплате алиментов на содержание дочери и наложено административное взыскание в виде общественно полезных работ на 120 часов. Об этом сообщил официальный сайт суда.

В апелляционной жалобе он просил отменить обжалуемое постановление, а производство по делу закрыть.

Суд апелляционной инстанции удовлетворил апелляционные требования частично, отменив постановление по части наложения административного взыскания, в остальном оставив постановление суда предыдущей инстанции без изменений.

Суду известно, что на исполнении районного отдела государственной исполнительной службы находится исполнительное письмо, выданное местным судом после принятия решения, которым увеличен размер алиментов, взимаемых с апеллянта на содержание несовершеннолетней дочери.

У апеллянта действительно существует задолженность по уплате алиментов, превышающая сумму соответствующих платежей за шесть месяцев со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению.

Наличие долга апеллянт не отрицает, мотивируя его сложным материальным состоянием в связи с стоимостным лечением, во время которого ему была установлена вторая группа инвалидности. Этот факт подтверждается справкой к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией, содержащейся в материалах дела.

Ровенский апелляционный суд согласился с заключением местного суда о наличии в действиях апеллянта состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 183-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (неуплата алиментов на содержание ребенка), однако считает, что суд ошибочно наложил на админправонарушителя взыскание в пределах указанной статьи - 120 часов общественно полезных работ.

В ч. 3 ст. 31-1 КУоАП отмечается, что общественно полезные работы не назначаются лицам с инвалидностью первой или второй группы, беременным женщинам, женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет.

Учитывая наличие у апеллянта группы инвалидности, назначение ему исправительных работ ошибочно, ведь противоречит нормам действующего законодательства.

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