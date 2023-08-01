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С 24 февраля 2022 года таможня конфисковала 1307 автомобилей, которые передала защитникам – что еще в списке

07:59, 1 августа 2023
Гостаможслужба передала защитникам автомобили на сумму 182,4 млн грн.
С 24 февраля 2022 года таможня конфисковала 1307 автомобилей, которые передала защитникам – что еще в списке
Источник фото: ukr.radio
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С 24 февраля 2022 года таможня передала на нужды защитников конфискованных товаров и транспортных средств на 432 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы.

Чаще всего передавали следующие товары:

  • 1307 автомобилей на 182,4 млн грн;
  • имущество военного назначения на 49,3 млн грн;
  • 1,788 млн пачек сигарет на 44,9 млн грн и другие табачные изделия на сумму 1,9 млн грн;
  • одежду и обувь на 17,6 млн грн;
  • 7859 единиц компьютерной техники на 16,4 млн грн;
  • 1160 генераторов и аккумуляторов на 14 млн грн;
  • 7287 единиц бытовой техники на 11,5 млн грн;
  • мобильные телефоны на 11,4 млн грн;
  • запчасти к авто на 11 млн грн;
  • лесоматериалы на 7,7 млн грн;
  • продукты питания на 5,1 млн грн;
  • медицинские изделия на 3,9 млн грн;
  • часы на 3,3 млн грн;
  • наушники на 2,5 млн грн;
  • другие товары на 48,8 млн грн.

Основными получателями стали:

  • Министерство обороны Украины – 360,7 млн грн;
  • Государственная пограничная служба Украины – 34,2 млн грн;
  • Областные военные администрации – 13,6 млн грн;
  • Министерство внутренних дел – 15,4 млн грн;
  • Служба безопасности Украины 7,4 млн грн;
  • Остальные получатели 0,7 млн грн.

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