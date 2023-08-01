З 24 лютого 2022 року митниця конфіскувала 1307 автівки, які передала оборонцям – що ще в списку

З 24 лютого 2022 року митниця передала на потреби оборонців конфіскованих товарів та транспортних засобів на 432 млн грн. Про це повідомили у пресслужбі Державної митної служби.
Найчастіше передавали наступні товари:
- 1307 автомобілів на 182,4 млн грн
- майно військового призначення на 49,3 млн грн
- 1,788 млн пачок цигарок на 44,9 млн грн та інші тютюнові вироби на суму 1,9 млн грн;
- одяг та взуття на 17,6 млн грн;
- 7859 одиниць комп’ютерної техніки на 16,4 млн грн
- 1160 генераторів та акумуляторів на 14 млн грн
- 7287 одиниць побутової техніки на 11,5 млн грн;
- мобільні телефони на 11,4 млн грн;
- запчастини до авто на 11 млн грн;
- лісоматеріали на 7,7 млн грн
- продукти харчування на 5,1 млн грн
- медичні вироби на 3,9 млн грн
- годинники на 3,3 млн грн;
- навушники на 2,5 млн грн;
- інші товари на 48,8 млн грн.
Основними отримувачами стали:
- Міністерство оборони України - 360,7 млн грн
- Державна прикордонна служба України - 34,2 млн грн;
- Обласні військові адміністрації - 13,6 млн грн
- Міністерство внутрішніх справ - 15,4 млн грн
- Служба Безпеки України 7,4 млн грн;
- Інші отримувачі 0,7 млн грн.
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