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  1. В Україні

З 24 лютого 2022 року митниця конфіскувала 1307 автівки, які передала оборонцям – що ще в списку

07:59, 1 серпня 2023
Держмитслужба передала оборонцям автомобілі на суму 182,4 млн грн.
З 24 лютого 2022 року митниця конфіскувала 1307 автівки, які передала оборонцям – що ще в списку
Джерело фото: ukr.radio
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З 24 лютого 2022 року митниця передала на потреби оборонців конфіскованих товарів та транспортних засобів на 432 млн грн. Про це повідомили у пресслужбі Державної митної служби.

Найчастіше передавали наступні товари:

  • 1307 автомобілів на 182,4 млн грн
  • майно військового призначення на 49,3 млн грн
  • 1,788 млн пачок цигарок на 44,9 млн грн та інші тютюнові вироби на суму 1,9 млн грн;
  • одяг та взуття на 17,6 млн грн;
  • 7859 одиниць комп’ютерної техніки на 16,4 млн грн
  • 1160 генераторів та акумуляторів на 14 млн грн
  • 7287 одиниць побутової техніки на 11,5 млн грн;
  • мобільні телефони на 11,4 млн грн;
  • запчастини до авто на 11 млн грн;
  • лісоматеріали на 7,7 млн грн
  • продукти харчування на 5,1 млн грн
  • медичні вироби на 3,9 млн грн
  • годинники на 3,3 млн грн;
  • навушники на 2,5 млн грн;
  • інші товари на 48,8 млн грн.

Основними отримувачами стали:

  • Міністерство оборони України - 360,7 млн грн
  • Державна прикордонна служба України - 34,2 млн грн;
  • Обласні військові адміністрації - 13,6 млн грн
  • Міністерство внутрішніх справ - 15,4 млн грн
  • Служба Безпеки України 7,4 млн грн;
  • Інші отримувачі 0,7 млн грн.

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