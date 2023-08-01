З 24 лютого 2022 року митниця конфіскувала 1307 автівки, які передала оборонцям – що ще в списку

Держмитслужба передала оборонцям автомобілі на суму 182,4 млн грн.

Джерело фото: ukr.radio

З 24 лютого 2022 року митниця передала на потреби оборонців конфіскованих товарів та транспортних засобів на 432 млн грн. Про це повідомили у пресслужбі Державної митної служби.

Найчастіше передавали наступні товари:

1307 автомобілів на 182,4 млн грн

майно військового призначення на 49,3 млн грн

1,788 млн пачок цигарок на 44,9 млн грн та інші тютюнові вироби на суму 1,9 млн грн;

одяг та взуття на 17,6 млн грн;

7859 одиниць комп’ютерної техніки на 16,4 млн грн

1160 генераторів та акумуляторів на 14 млн грн

7287 одиниць побутової техніки на 11,5 млн грн;

мобільні телефони на 11,4 млн грн;

запчастини до авто на 11 млн грн;

лісоматеріали на 7,7 млн грн

продукти харчування на 5,1 млн грн

медичні вироби на 3,9 млн грн

годинники на 3,3 млн грн;

навушники на 2,5 млн грн;

інші товари на 48,8 млн грн.

Основними отримувачами стали:

Міністерство оборони України - 360,7 млн грн

Державна прикордонна служба України - 34,2 млн грн;

Обласні військові адміністрації - 13,6 млн грн

Міністерство внутрішніх справ - 15,4 млн грн

Служба Безпеки України 7,4 млн грн;

Інші отримувачі 0,7 млн грн.

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