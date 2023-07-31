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У Києві мажор на Cadillac «підрізав» «швидку» з хворою дитиною: дебошира покарали, відео

14:29, 31 липня 2023
Зухвалий водій заблокував «швидку», яка везла у лікарню дитину у важкому стані.
У Києві мажор на Cadillac «підрізав» «швидку» з хворою дитиною: дебошира покарали, відео
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У Києві правоохоронні органи затримали водія позашляховика Cadillac, який «підрізав» та заблокував рух карети швидкої медичної допомоги.

У відділі комунікації поліції Києва повідомили, що у «швидкій» перебувала дворічна дитина, яку екстрено транспортували до лікарні. Лише після умовляння медиків, чоловік розблокував проїзд. Правоохоронці передали орієнтування по автівці усім нарядам поліції, вже близько 16:00 водія затримали на вулиці Протасів Яр.

Порушником виявився киянин, 1989 року народження. Слідчі кваліфікували подію як хуліганство за статтею 296 Кримінального кодексу України, йому загрожує до пʼяти років увʼязнення.

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