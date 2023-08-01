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  1. В Україні

15% проб води з поверхневих водойм на півдні країни не відповідають санітарним нормам – Кузін

07:40, 1 серпня 2023
У перші дні після затоплення внаслідок руйнування Каховської ГЕС морська та річкова вода з поверхневих водойм за бактеріологічними показниками не відповідала санітарним нормам у 35 % випадках.
15% проб води з поверхневих водойм на півдні країни не відповідають санітарним нормам – Кузін
Зображення: freepik.com
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Починаючи з 6 червня проводиться щоденний моніторинг поверхневих водойм (річкова та морська вода) в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. 38 точок для відбору та моніторингу стану води з поверхневих водойм були сформовані одразу після теракту на Каховській ГЕС. Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, зараз рівень забруднення знизився до відхилення у 15 %.

Вода поступово очищується, але все ще залишається небезпечною для купання, використання у господарських цілях та вилову риби з таких водойм для подальшого вживання.

«У перші дні після затоплення внаслідок руйнування Каховської ГЕС морська та річкова вода з поверхневих водойм за бактеріологічними показниками не відповідала санітарним нормам у 35 % випадках. Зараз рівень забруднення знизився до відхилення у 15 %. На сьогодні ми фіксуємо, що вода поступово очищується, але все ще залишається небезпечною для купання, використання у господарських цілях та вилову риби з таких водойм для подальшого вживання. У воді виявляється ротавірус, збудники гострих кишкових інфекцій – тобто ризики інфікування та негативного впливу на здоров’я зберігаються», – зазначив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

У МОЗ зазначають, що епідеміологічна ситуація на території Одеської, Херсонської та Миколаївської областей – контрольована. Холери, вірусного гепатиту А та спалахів гострих інфекційних хвороб на територіях постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС областей не виявлено.

Також спеціалісти ЦКПХ відбирають для дослідження проби ґрунту. Їх проводять на територіях областей, де повністю спала вода після затоплення. Дослідження дозволяють визначити наявність у ґрунті токсичних речовин та рівень паразитарного забруднення. Станом на кінець липня, 91 % проб відповідають гігієнічним вимогам. У 9 % проб зафіксовані перевищення за паразитологічними показниками. Йдеться про яйця гельмінтів та наявність у пробах кишкових цист, які можуть викликати гастроентерит чи дизентерію.

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