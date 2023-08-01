15% проб воды из поверхностных водоемов на юге страны не отвечают санитарным нормам – Кузин

В первые дни после затопления в результате разрушения Каховской ГЭС морская и речная вода из поверхностных водоемов по бактериологическим показателям не соответствовала санитарным нормам в 35% случаях.

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Начиная с 6 июня, проводится ежедневный мониторинг поверхностных водоемов (речная и морская вода) в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. 38 точек для отбора и мониторинга состояния воды из поверхностных водоемов были сформированы сразу после теракта на Каховской ГЭС. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, сейчас уровень загрязнения снизился до отклонения в 15%.

Вода постепенно очищается, но все еще остается опасной для купания, использования в хозяйственных целях и вылова рыбы из таких водоемов для последующего употребления.

«В первые дни после затопления в результате разрушения Каховской ГЭС морская и речная вода из поверхностных водоемов по бактериологическим показателям не соответствовала санитарным нормам в 35% случаях. Сейчас уровень загрязнения снизился до отклонения в 15%. На сегодняшний день мы фиксируем, что вода постепенно очищается, но все еще остается опасной для купания, использования в хозяйственных целях и вылова рыбы из таких водоемов для последующего употребления. В воде обнаруживается ротавирус, возбудители острых кишечных инфекций – то есть риски инфицирования и негативного влияния на здоровье сохраняются», – отметил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

В Минздраве отмечают, что эпидемиологическая ситуация на территории Одесской, Херсонской и Николаевской областей – контролируемая. Холеры, вирусного гепатита А и вспышек острых инфекционных заболеваний на территориях пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС областей не обнаружено.

Специалисты ЦКПХ отбирают для исследования пробы почвы. Их производят на территориях областей, где полностью спала вода после затопления. Исследования позволяют определить наличие в почве токсичных веществ и паразитарного загрязнения. По состоянию на конец июля, 91% проб отвечают гигиеническим требованиям. В 9% проб зафиксированы превышения по паразитологическим показателям. Речь идет о яйцах гельминтов и наличии в пробах кишечных цист, которые могут вызвать гастроэнтерит или дизентерию.

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