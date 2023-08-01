Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Прогресс во внесении электронных деклараций за 2021 и 2022 годы пока почти отсутствует

Принятие в первом чтении закона о восстановлении е-декларирования, пока не способствовало активизации процесса подачи деклараций топ-чиновниками.

Вступили в силу изменения в бронировании залов судебных заседаний других судов в подсистеме видеоконференцсвязи

Приказом ГСА Инструкция дополнена новым разделом о бронировании залов судебных заседаний других судов для проведения видеоконференций.

Судья Верховного Суда Владимир Селиваненко уволился в отставку

В сентябре судье исполняется 65 лет.

Верховний Суд виснував, чи може СБУ звертатися до Мін'юсту зі скаргою на реєстраційні дії, якщо питання торкається підсанкційної особи

Перед Верховним Судом у цій справі постало кілька питань, які пов’язані з правом Служби безпеки звертатися до Мін`юсту зі скаргою на реєстраційні дії.

Прокурора заподозрили в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, однако коллеги спасли его от больших проблем

25 прокуроров Криворожской южной окружной прокуратуры написали коллективное обращение в поддержку коллеги.

  1. В Украине

15% проб воды из поверхностных водоемов на юге страны не отвечают санитарным нормам – Кузин

07:40, 1 августа 2023
В первые дни после затопления в результате разрушения Каховской ГЭС морская и речная вода из поверхностных водоемов по бактериологическим показателям не соответствовала санитарным нормам в 35% случаях.
15% проб воды из поверхностных водоемов на юге страны не отвечают санитарным нормам – Кузин
Изображение: freepik.com
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Начиная с 6 июня, проводится ежедневный мониторинг поверхностных водоемов (речная и морская вода) в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. 38 точек для отбора и мониторинга состояния воды из поверхностных водоемов были сформированы сразу после теракта на Каховской ГЭС. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, сейчас уровень загрязнения снизился до отклонения в 15%.

Вода постепенно очищается, но все еще остается опасной для купания, использования в хозяйственных целях и вылова рыбы из таких водоемов для последующего употребления.

«В первые дни после затопления в результате разрушения Каховской ГЭС морская и речная вода из поверхностных водоемов по бактериологическим показателям не соответствовала санитарным нормам в 35% случаях. Сейчас уровень загрязнения снизился до отклонения в 15%. На сегодняшний день мы фиксируем, что вода постепенно очищается, но все еще остается опасной для купания, использования в хозяйственных целях и вылова рыбы из таких водоемов для последующего употребления. В воде обнаруживается ротавирус, возбудители острых кишечных инфекций – то есть риски инфицирования и негативного влияния на здоровье сохраняются», – отметил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

В Минздраве отмечают, что эпидемиологическая ситуация на территории Одесской, Херсонской и Николаевской областей – контролируемая. Холеры, вирусного гепатита А и вспышек острых инфекционных заболеваний на территориях пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС областей не обнаружено.

Специалисты ЦКПХ отбирают для исследования пробы почвы. Их производят на территориях областей, где полностью спала вода после затопления. Исследования позволяют определить наличие в почве токсичных веществ и паразитарного загрязнения. По состоянию на конец июля, 91% проб отвечают гигиеническим требованиям. В 9% проб зафиксированы превышения по паразитологическим показателям. Речь идет о яйцах гельминтов и наличии в пробах кишечных цист, которые могут вызвать гастроэнтерит или дизентерию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

 

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Галась
    Ірина Галась
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Оксана Тарасишина
    Оксана Тарасишина
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Яків Савицький
    Яків Савицький
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Анатолій Марцинкевич
    Анатолій Марцинкевич
    член Ради суддів України, голова Апеляційного суду Хмельницької області
  • Ірина Васильченко
    Ірина Васильченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва