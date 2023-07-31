В Киеве мажор на Cadillac «подрезал» «скорую» с больным ребенком: дебошира наказали, видео

Дерзкий водитель заблокировал «скорую», которая везла в больницу ребенка в тяжелом состоянии.

В Киеве правоохранительные органы задержали водителя внедорожника Cadillac, который подрезал и заблокировал движение кареты скорой медицинской помощи.

В отделе коммуникации полиции Киева сообщили, что в «скорой» находился двухлетний ребенок, экстренно транспортируемый в больницу. Лишь после уговариваний медиков мужчина разблокировал проезд. Правоохранители передали ориентировку по авто всем нарядам полиции, уже около 16:00 водителя задержали на улице Протасов Яр.

Нарушителем оказался киевлянин, 1989 года рождения. Следователи квалифицировали событие как хулиганство по статье 296 Уголовного кодекса Украины, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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