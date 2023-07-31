Избран председатель Тростянецкого райсуда Винницкой области

В Тростянецком районном суде Винницкой области состоялось собрание судей, во время которого был избран председатель суда.

Фото: tr.vn.court.gov.ua

В понедельник, 31 июля, в Тростянецком районном суде Винницкой области прошли выборы председателя суда. Об этом сообщает официальный сайт суда.

По результатам тайного голосования собрания судей на административную должность председателя суда единогласно переизбрана Елена Натальчук.

Согласно Закону Украины «О судоустройстве и статусе судей», председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи.

Ранее мы писали, что избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

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