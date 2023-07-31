Под видом водителей гуманитарных грузов убегали за границу: ликвидировано 3 канала нелегальных «трафиков»

СБУ ликвидировала 3 новых канала побега уклонистов-призывников за границу.

Источник фото: СБУ

Служба безопасности заблокировала 3 схемы незаконного выезда за пределы Украины граждан призывного возраста из Киева, Львовской и Ровенской областей. В результате задержаны четыре организатора нелегальных «трафиков», – сообщили в СБУ

Злоумышленники регулярно подыскивали желающих сбежать за границу по поддельным документам. "Услуги" оценивались от 2,5 до 5 тысяч долларов, в зависимости от места жительства клиента и срочности его выезда.

В столице контрразведчики разоблачили местного, который предлагал потенциальным призывникам выехать за границу под видом волонтера. Используя свои связи среди представителей местных благотворительных фондов, злоумышленник вносил «клиентов» в систему «Шлях» как водителей гуманитарных грузов. Во время обыска у фигуранта обнаружен полицейский жетон, который считался утраченным. Его злоумышленник использовал в противоправной деятельности.

Во Львовской области задержан бывший адвокат, который организовал собственный канал нелегальной миграции. За деньги он «гарантировал» военнообязанным беспрепятственный выезд из Украины на основании фейкового «удостоверения» участника общественной организации, который перевозит гумпомощь.

В Ровенской области разоблачены еще два фигуранта. Дельцы занимались фиктивным трудоустройством «уклонистов» на должность водителей в местную фирму, занимающуюся международными перевозками в страны Евросоюза.

Сейчас организаторам преступной деятельности сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования. Злоумышленникам грозит до 9 лет с конфискацией имущества.

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