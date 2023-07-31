Инструкторов и экзаменаторов будут наказывать за нарушение порядка подготовки водителей: какие штрафы

В Украине ввели административную ответственность в сфере подготовки и допуска водителей к управлению транспортными средствами.

Фото: telegraf.com.ua

29 июля вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по введению административной ответственности в сфере подготовки и допуска водителей к управлению транспортными средствами», передает Главный сервисный центр МВД.

В нем говорится о возможности самостоятельно готовиться к сдаче теоретического экзамена в сервисном центре МВД. А также о введении административной ответственности в сфере подготовки и допуска водителей к управлению транспортными средствами.

За нарушение порядка подготовки водителей будут отвечать инструкторы, экзаменаторы и контролирующие органы.

Сумма может колебаться от 8500 до 13600 грн.

О каких нарушениях со стороны учебных заведений идет речь?

- допуск лиц, не сдавших теоретический экзамен, к практической подготовке водителей

- проведение практической подготовки водителей с использованием ненадлежаще оборудованных транспортных средств

- осуществление подготовки, переподготовки водителей транспортных средств лицом, не имеющим действующего документа специалиста по подготовке водителей транспортных средств

О каких нарушениях со стороны Сервисных Центров МВД идет речь?

- нарушение должностными лицами сервисных центров МВД порядка проведения государственной аккредитации автошкол и порядка аттестации их специалистов

- нарушение установленного порядка приема экзаменов и выдачи водительского удостоверения

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