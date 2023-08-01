Пьяный водитель пытался откупиться от полицейских: что ему теперь грозит

Мужчина хотел откупиться от полицейских, предложил им 5000 грн.

В Черкасской области правоохранители сообщили о подозрении местному жителю по факту предоставления неправомерной выгоды работнику полиции. Об этом сообщает пресс-служба Черкасской областной прокуратуры.

По данным следствия, житель Каневского района, двигаясь транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, был остановлен работниками патрульной полиции. Во избежание административной ответственности мужчина предложил полицейским неправомерную выгоду в размере 5000 грн.

По данному факту ему сообщено о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

Санкция ч. 1 ст. 369 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.

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