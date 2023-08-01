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Прогресс во внесении электронных деклараций за 2021 и 2022 годы пока почти отсутствует

Принятие в первом чтении закона о восстановлении е-декларирования, пока не способствовало активизации процесса подачи деклараций топ-чиновниками.

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Судья Верховного Суда Владимир Селиваненко уволился в отставку

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Прокурора заподозрили в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, однако коллеги спасли его от больших проблем

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  1. В Украине

Пьяный водитель пытался откупиться от полицейских: что ему теперь грозит

11:40, 1 августа 2023
Мужчина хотел откупиться от полицейских, предложил им 5000 грн.
Пьяный водитель пытался откупиться от полицейских: что ему теперь грозит
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В Черкасской области правоохранители сообщили о подозрении местному жителю по факту предоставления неправомерной выгоды работнику полиции. Об этом сообщает пресс-служба Черкасской областной прокуратуры.

По данным следствия, житель Каневского района, двигаясь транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, был остановлен работниками патрульной полиции. Во избежание административной ответственности мужчина предложил полицейским неправомерную выгоду в размере 5000 грн.

По данному факту ему сообщено о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

Санкция ч. 1 ст. 369 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.

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