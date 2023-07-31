Хто претендує на посаду члена Вищої ради правосуддя по квоті З’їзду науковців – список

За єдину вакантну посаду члена ВРП будуть змагатись 13 науковців-правників.

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На єдину вакантну посаду члена Вищої ради правосуддя по квоті З’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, претендують 13 науковців-правників.

Це наступні кандидати:

БЕРНЮКОВ Анатолій Миколайович – професор кафедри правових та інформаційних технологій Хмельницького інституту соціальних технологій. Кандидат має досвід роботи на посаді помічника судді апеляційного суду. Спеціалізується на питаннях філософії права та юридичної герменевтики.

ПОПОВИЧ Тетяна Григорівна - учений секретар Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва ім. акад. Ф. Бурчака Національної академії правових наук. Фахівець з питань аграрного, екологічного, господарського права.

Вказаний науковий заклад відомий також тим, що його представниками є два діючих народних депутати від фракції «Слуга народу» - Микола Стефанчук (брат спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука) та Іван Калаур.

ГЕРЦ Алла Анатоліївна – професор кафедри цивільного права та процесу юридичного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка.

КВАША Оксана Олександрівна – професор, вчений секретар Інституту держави і права ім. В. М. Корецького. Кандидат спеціалізується на питаннях кримінального права та кримінології.

РОЖНОВ Олег Вікторович – доцент кафедри цивільної юстиції та адвокатури Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого.

ТЕРЕМЕЦЬКИЙ Владислав Іванович – провідний науковий співробітник відділу міжнародного приватного права та правових проблем євроінтеграції Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва ім. акад. Ф. Бурчака Національної академії правових наук. Кандидат спеціалізується на питаннях цивільного, податкового права.

КОРОЛЬ Володимир Іванович – завідувач відділу міжнародного приватного права та правових проблем євроінтеграції Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва ім. акад. Ф. Бурчака Національної академії правових наук.

КОВБАС Ігор Васильович - доцент кафедри публічного права юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Фахівець з питань адміністративного права, проблем публічних послуг, діяльності нотаріату. За сумісництвом кандидат працює юрисконсультом Чернівецької обласної організації політичної партії «Слуга народу».

ФЕЛИК Василь Іванович - ректор Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія». Спеціалізується на адміністративно-правовому забезпеченні діяльності Національної поліції. У 2013 – 2014 роках кандидат працював на посаді начальника Управління МВС в Івано-Франківській області.

НАЗАРОВ Іван Володимирович – заступник голови тимчасового складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, головний науковий співробітник відділу забезпечення інтеграції академічної та університетської правової науки та розвитку юридичної освіти Київського регіонального центру Національної академії правових наук. Спеціалізується на проблемах судочинства, адвокатури, правоохоронних органів.

СИЗА Наталія Петрівна – доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Т. Шевченка. У 2020-2022 роках – заступник голови Ради громадського контролю при ДБР. Кандидат спеціалізується на проблемах кримінального права, оперативно-розшукової діяльності.

ДАВИДОВИЧ Ірина Ігорівна – доцент кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Т. Шевченка. Кандидат спеціалізується на проблемах кримінального права.

ОДЕРІЙ Олексій Володимирович – професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Донецького державного університету внутрішніх справ (м. Кропивницький).

Втім, для того, щоб за вказаних кандидатів змогли проголосувати делегати з’їзду науковців-правників, їх перевірку на доброчесність повинна здійснити Етична рада.

Зазначимо, що деякі кандидати (Тетяна Попович, Василь Фелик, Олег Рожнов, Ігор Ковбас, Іван Назаров) вже брали участь у конкурсах на посади членів ВРП від різних суб’єктів формування Ради правосуддя. Втім, подолати «сито» Етичної ради вдалося тільки Олегу Рожнову та Івану Назарову.

Однак, на останньому з’їзді науковців-правників, що відбувся у червні 2023 року Олег Рожнов не зміг отримати необхідну для призначення членом ВРП більшість голосів делегатів з’їзду, а рекомендація про призначення Івана Назарова на призначення членом ВРП по квоті Президента, разом з рекомендаціями інших кандидатів, з квітня знаходиться на розгляді Володимира Зеленського.

Крім того, кандидат Ірина Давидович брала участь у конкурсі на посаду члена ВККС. Вона змогла вдало пройти через Конкурсну комісії з добору членів ВККС, але не змогла отримати необхідну для призначення кількість голосів членів Ради правосуддя.

Нагадаємо, що з'їзд науковців-правників відбудеться у Києві 21 вересня 2023 року.

Автор В’ячеслав Хрипун

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