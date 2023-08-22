Для боротьби з ухиленням від сплати податків: Україна буде обмінюватися даними з податковими органами 100 держав світу

Данило Гетманцев розповів, що отримання від партнерів дозволить підвищити ефективність контролю за декларуванням активів та доходів та посилити боротьбу з ухиленням від сплати податків.

Голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев повідомив про завершення розробки програмного забезпечення для організації міжнародного автоматичного обміну інформацією за Загальним стандартом звітності CRS та стандартом Country-by-Country Reporting (CbCR).

Це, за його словами, відкриває технічну можливість співпраці з податковими органами більш ніж 100 держав світу.

«Може, на перший погляд це здається якоюсь технічною чи бюрократичної дрібничкою, але це не так. Відтепер Україна матиме можливість обмінюватись в автоматичному режимі інформацією з податковими держав, які є учасниками міжнародних угод MCAA CRS та MCAA CbC.

Це сигнал того, що Україна готова до переходу на зовсім інший рівень податкової культури та відкритості, розширення інструментарію податкової взаємодії з іншими державами.

Отримання від партнерів інформації та її систематизований аналіз дозволить підвищити ефективність контролю за декларуванням активів та доходів, які підлягатимуть оподаткуванню, та посилити боротьбу з ухиленням від сплати податків», - зазначив він.

Перший обмін інформацією згідно до Загального стандарту звітності CRS планується здійснити у 2024 році за друге півріччя нинішнього року, а надалі звітування відбуватиметься щороку за попередній календарний рік.

Приєднання України до системи міжнародного автоматичного обміну інформацією для податкових цілей – крок в рамках гармонізації податкового законодавства України та ЄС.

Нагадаємо, у квітні 2023 року Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки щодо виявлення активів, які не були задекларовані платниками податків (законопроект №8131).

Згідно з документом, якщо після застосування процедур належної комплексної перевірки у фінансового агента (банка) виникає обґрунтована підозра про те, що рахунок належить до підзвітних, фінансовий агент зобов’язаний надіслати на адресу власника рахунка запит з вимогою про надання пояснень та інформації, що стосуються підозри. Тобто якщо банк наприклад підозрює, що власник рахунка юридична особа, яка контролюється іншою юридичною особою, то банк вимагатиме пояснень. Ігнорування відповіді на цей запит або надання інформації, яка не спростовує підозри є підставою для закриття рахунка такої юридичної особи. Інформацію про проведені перевірки банк має зберігати протягом 5 років

В той же час, згідно з документом, якщо на рахунках українця за кордоном менше 250 тисяч доларів, то податкова не буде використовувати дані про такі рахунки для нарахування податкових зобов’язань, тобто, зокрема нічого доплачувати не доведеться.

Також банк може розірвати угоди з клієнтом, який подав неправдиву інформацію про підзвітний рахунок. В разі ж якщо фінансова установа продовжить працювати з «підозрілим» клієнтом на неї очікує штраф, що не може перевищувати 100 мінімальних зарплат(наразі понад 600 тисяч гривень). Водночас передбачено перехідний період протягом якого штрафи не будуть стягувати.

У разі припинення договірних відносин, банк повертає залишок коштів власнику такого рахунка та не несе відповідальності за спричинені власнику рахунка збитки, пов’язані з розірванням договірних відносин.

Передбачається, що банки зобов’язані щороку до 1 липня подавати до контролюючого органу звіт про підзвітні рахунки.

Також визначається, що на запит контролюючого органу стосовно підозрілих рахунків, банки зобов’язані провести перевірку такого рахунка на предмет можливої підзвітності.

Крім цього встановлюється зобов’язання для банків звітувати про підзвітні рахунки. В разі виявлення помилок у звіті банк може повторно його подати не пізніше 1 серпня року наступного за звітним. В разі виявлення у звіті незадокументованих рахунків податкова матиме право призначити позапланову документальну перевірку.

Інформацію про підозрілі іноземні рахунки закордонним колегам передаватиме Державна податкова служба.

Автор: Наталя Мамченко

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