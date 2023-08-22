Для борьбы с уклонением от уплаты налогов: Украина будет обмениваться данными с налоговыми органами 100 государств мира

Данило Гетманцев рассказал, что получение от партнеров позволит повысить эффективность контроля за декларированием активов и доходов и усилить борьбу с уклонением от уплаты налогов.

Председатель Комитета Верховной Рады по налоговой политике Даниил Гетманцев сообщил о завершении разработки программного обеспечения для организации международного автоматического обмена информацией по Общему стандарту отчетности CRS и стандарту Country-by-Country Reporting (CbCR).

Это, по его словам, открывает техническую возможность сотрудничества с налоговыми органами более 100 государств мира.

«Может быть, на первый взгляд это кажется какой-то технической или бюрократической мелочью, но это не так. Теперь Украина будет иметь возможность обмениваться в автоматическом режиме информацией с налоговыми государствами, которые являются участниками международных соглашений MCAA CRS и MCAA CbC.

Это сигнал того, что Украина готова к переходу на совсем другой уровень налоговой культуры и открытости, расширение инструментария налогового взаимодействия с другими государствами.

Получение от партнеров информации и ее систематизированный анализ позволит повысить эффективность контроля за декларированием подлежащих налогообложению активов и доходов и усилить борьбу с уклонением от уплаты налогов», - отметил он.

Первый обмен информацией согласно Общему стандарту отчетности CRS планируется осуществить в 2024 году за второе полугодие нынешнего года, а в дальнейшем будет отчитываться ежегодно за предыдущий календарный год.

Присоединение Украины к системе международного автоматического обмена информацией для налоговых целей – шаг в рамках гармонизации налогового законодательства Украины и ЕС.

Напомним, в апреле 2023 года Владимир Зеленский подписал принятый парламентом закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об имплементации международного стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах по выявлению активов, не задекларированных налогоплательщиками (законопроект №8131).

Согласно документу, если после применения процедур надлежащей комплексной проверки у финансового агента (банка) возникает обоснованное подозрение о том, что счет относится к подотчетным, финансовый агент обязан направить в адрес владельца счета запрос с требованием о предоставлении объяснений и информации, касающихся подозрения. То есть если банк, например, подозревает, что владелец счета юридическое лицо, контролируемое другим юридическим лицом, то банк потребует объяснений. Игнорирование ответа на этот запрос или предоставление информации, не опровергающей подозрения, является основанием для закрытия счета такого юридического лица. Информацию о проведенных проверках банк должен хранить в течение 5 лет

В то же время, согласно документу, если на счетах украинца за границей меньше 250 тысяч долларов, то налоговая не будет использовать данные о таких счетах для начисления налоговых обязательств, то есть, в частности, ничего доплачивать не придется.

Также банк может расторгнуть соглашения с клиентом, предоставившим ложную информацию о подотчетном счете. В случае же если финансовое учреждение продолжит работать с «подозрительным» клиентом его ждет штраф, что не может превышать 100 минимальных зарплат (сейчас более 600 тысяч гривен). В то же время предусмотрен переходный период, в течение которого штрафы не будут взиматься.

В случае прекращения договорных отношений, банк возвращает остаток средств владельцу такого счета и не несет ответственности за причиненный владельцу счета ущерб, связанный с расторжением договорных отношений.

Предполагается, что банки обязаны ежегодно до 1 июля представлять в контролирующий орган отчет о подотчетных счетах.

Также определяется, что по запросу контролирующего органа по подозрительным счетам, банки обязаны провести проверку такого счета на предмет возможной подотчетности.

Кроме того, устанавливается обязательство для банков отчитываться о подотчетных счетах. В случае обнаружения ошибок в отчете банк может повторно его подать не позднее 1 августа следующего года за отчетным. При обнаружении в отчете незадокументированных счетов налоговая будет иметь право назначить внеплановую документальную проверку.

Информацию о подозрительных иностранных счетах зарубежным коллегам будет передавать Государственная налоговая служба.

Автор: Наталя Мамченко

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