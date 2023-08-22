Зеленський очікує зняття всіх обмежень на експорт продовольства в ЄС у вересні

Важливо відновити повноцінну безмитну торгівлю між Україною та ЄС і забезпечити вільний доступ українського агроекспорту на всю територію єдиного ринку Євросоюзу, сказав Президент.

Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський розраховує, що всі обмеження Єврокомісії на український аграрний експорт будуть скасовані з 15 вересня. Про це він заявив під час зустрічі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн в Афінах, йдеться на сайті ОП.

"Важливо відновити повноцінну безмитну торгівлю між Україною та ЄС і забезпечити вільний доступ українського агроекспорту на всю територію єдиного ринку Євросоюзу. Очікую, що 15 вересня будь-які обмеження на українську агропродукцію в ЄС будуть зняті", - наголосив він.

Зеленський висловив подяку голові Єврокомісії за зусилля, спрямовані на нормалізацію експорту й транзиту української аграрної продукції.

Як стало відомо, сторони також докладно обговорили альтернативні маршрути для "зернового коридору" після блокування Росією Чорноморської зернової ініціативи. Особливу увагу було звернуто на безпекові та фінансові аспекти, питання страхування кораблів.

Зеленський подякував Урсулі фон дер Ляєн за черговий транш допомоги обсягом 1,5 млрд євро. Було обговорено перегляд програми МВФ для України.

Лідери також оцінили прогрес нашої держави у виконанні семи рекомендацій Європейської комісії та подальші кроки в цьому напрямі.

"Націлені на досягнення максимального результату у виконанні рекомендацій Європейської комісії. Очікуємо на позитивну оцінку у звіті в межах пакету розширення у жовтні та рішення держав - членів ЄС щодо початку у 2023 році переговорів України про членство у Євросоюзі", - сказав президент України.

Раніше повідомлялося, що Україна домовилися про використання хорватських портів для експорту зерна.

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