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  1. В Україні

Війна може бути тривалою, чекають ще болісні втрати, — Резніков

13:41, 22 серпня 2023
Міністр зазначив, що у нас сильний підступний ворог і війна може бути тривалою.
Війна може бути тривалою, чекають ще болісні втрати, — Резніков
Фото: Getty Images

Українцям потрібно набратися мужності, адже війна рф проти нашої держави може бути тривалою. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час ветеранського форуму.

«Перемогти означає не просто звільнити нашу землю, а зробити так, щоб ворог ніколи навіть не замислювався повернутися. І це дуже складне завдання. Багато хто у світі поки що вважає, що це неможливо», - сказав Резніков.

Проте, за його словами, українці вже довели, що «у нас інше уявлення про можливе і неможливе, тому ми обов'язково переможемо».

«У нас сильний підступний ворог і війна може бути тривалою, тому що це реальний марафон. У нас будуть ще болісні втрати, і щоб здолати росіян ми повинні усвідомити, що головне для перемоги», - наголосив міністр.

Резніков зазначив, що минулого року, щоб вистояти Україні потрібно було здобути зброю. Адже без цього наша армія просто закінчилась б за декілька місяців.

А зараз і на майбутнє, за його словами, «ключ до нашої перемоги полягає в тому, що будуть відчувати люди».

«Від того, що відчувають люди, залежить наша перевага над ворогом на довгій дистанції. Це єдність і готовність битися», - наголосив глава Міноборони.

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