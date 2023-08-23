У Луцьку мешканці квартири, які поїхали з дому на декілька днів, застали нових жителів: фото

У квартирі оселилися кажани.

У Луцьку рятувальники виселили із квартири близько трьох десятків кажанів. Як розповіли у Головному управлінні ДСНС України у Волинській області, до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в квартирі мешканці виявили нових жителів.

«З'ясувалося, що у помешканні на дев'ятому поверсі перебуває близько трьох десятків кажанів. Очевидно, рукокрилі облюбували квартиру, де кілька днів поспіль нікого не було, а вікна були відчинені», - розповіли у ДСНС.

Рятувальники обережно виловили кажанів, переконавшись, що тваринки цілі й неушкоджені, і випустили їх на вулицю.

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