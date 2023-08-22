АРМА пропонує передати Одеський НПЗ в управління держкомпанії

АРМА звернулося до Кабміну, щоб визначити для Одеського НПЗ управителя з-поміж державних компаній.

Агентство з Розшуку та Менеджменту Активів повідомило, що звернулося до уряду з пропозицією визначити управителя для Одеського нафтопереробного заводу за спеціальною процедурою. Про це йдеться у пресслужбі АРМА.

У відомстві зазначають, що спецпроцедура передбачена ст. 21-1 закону про АРМА, а рішення було прийняте з огляду на виявлення ризиків надзвичайної ситуації техногенного характеру на території підприємства.

«Відтак, управителя має визначити Кабмін з-поміж державних компаній, спроможних втілити найбільш оптимальну стратегію розвитку заводу.

Агентство ретельно проаналізувало всю наявну інформацію про актив та напередодні звернення до Уряду провело консультації з Одеською ОВА, Фондом держмайна та профільними компаніями нафтопереробної галузі», - повідомили у АРМА.

Голова АРМА Олена Дума зазначила, що стратегічними активами має управляти держава, адже лише держава має ресурс для їх збереження.

«Одеський НПЗ свого часу був одним із найпотужніших підприємств у галузі, однак через постійну зміну власників, багаторічний простій та ворожі обстріли під час війни перетворився на доволі складний об‘єкт управління та інвестицій. Тому в тісній координації з іншими відомствами докладаємо всіх можливих зусиль для відродження заводу у вигідний для держави спосіб»,- пояснила вона.

Раніше АРМА звернулося до Уряду та ВАКСу щодо врегулювання проблеми управління санкційними активами.

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