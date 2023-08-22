Видеоконференцсвязь с судом: разъяснения по управлению бронированием залов

В Электронном суде обнародовали разъяснения по управлению бронированием залов. Об этом говорится на Facebook-странице Электронного суда.
Переход к данному разделу происходит при выборе пункта Меню – Бронирование залов.
Для управления запросами на бронирование зала необходимо установить роль «Модератор бронирования залов». Модератор бронирования залов может принять или отклонить запрос на бронирование.
Роль модератора бронирования залов:
Не требуется доступ к служебному кабинету пользователя.
Может быть предоставлен пользователем с ролью «Администратор организации» другим пользователям организации или технической поддержкой без официального запроса.
Номер телефона, указанный в пользовательском профиле с ролью «Модератор бронирования залов» будет отображен в списке телефонных номеров на странице в разделе Меню - Бронирование залов.
Ранее объяснили вопрос предоставления организатором конференции доступа к видеозаписям.
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