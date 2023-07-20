Видеоконференцсвязь с судом: как предоставить доступ к видеозаписям

Для предоставления организатором конференции доступа к записи конференции другим пользователям ВКЗ необходимо сделать ряд шагов.

В Электронном суде объяснили вопрос предоставления организатором конференции доступа к видеозаписям. Об этом говорится на Facebook-странице Электронного суда.

«Для предоставления организатором конференции доступа к записи конференции другим пользователям ВКЗ (сторонам процесса в онлайн режиме после уплаты судебного сбора, судьям, работникам других судов при обжаловании и т.п.) необходимо:

- Нажать кнопку «Права доступа» в строфе с конференцией в разделе «Мои конференции».

- Выполнить поиск пользователей (начать вводить фамилию или e-mail в поле «Поиск пользователей»).

- Нажать «Добавить в список» с правой стороны в строфе результата поиска из ФИО и e-mail пользователя.

- Установить отметку в поле «Доступ к видеозаписям».

- Нажать кнопку «Закрыть» в форме предоставления прав доступа», - говорится в сообщении.

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