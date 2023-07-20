ЕС еще на полгода продлил санкции против рф

Санкции продлены до 31 января.

Европейский союз продлил экономические санкции против рф, которые были введены в ответ на агрессию в Украине. Они будут действовать еще как минимум шесть месяцев. Об этом сообщается на сайте Евросовета.

20 июля Совет ЕС принял решение продлить санкции против рф еще на полгода, то есть до 31 января 2024 года.

Европейские санкции против рф включают ограничения в сфере торговли, финансов, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши.

Также они предусматривают запрет на импорт и транспортировку сырой нефти, которая перевозится по морю, и некоторых нефтепродуктов из россии в ЕС, отключение нескольких российских банков от SWIFT, а также прекращение деятельности в ЕС прокремлевских СМИ.

Отметим, что впервые санкции ЕС против рф были введены в 2014 году за дестабилизацию ситуации в Украине. С 24 февраля 2022 года санкции были существенно расширены. ЕС принял уже 11 пакетов ограничений в ответ на вооруженную агрессию рф против Украины.

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