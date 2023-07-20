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  1. В Украине

СБУ задержала в Одессе «правую руку» коллаборанта Стремоусова

14:53, 20 июля 2023
Сообщается, что пророссийский блогер с Николаевской области дискредитировал украинских защитников и призывал граждан уклоняться от призыва в Силы обороны.
СБУ задержала в Одессе «правую руку» коллаборанта Стремоусова
Фото: СБУ
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В Одессе задержан вражеский пропагандист, который оправдывал вооруженную агрессию рф и призывал к захвату государственной власти в Украине.

Как сообщает СБУ, фигурантом является пророссийский блоггер из Николаевской области, длительное время работавший на коллаборанта Стремоусова и фактически являвшийся его «правой рукой».

В СМИ пишут, что речь идет об Александре Надеже.

Отмечается, что до полномасштабного вторжения рф они вместе организовывали проплаченные массовые акции, направленные на расшатывание внутриполитической ситуации в регионе в пользу страны-агрессора.

«На период захвата части Николаевской области и Херсона Стремоусов вошел в состав местной оккупационной администрации россии, а его приспешник остался на подконтрольной Украине территории.

Для распространения деструктивного контента использовал собственные страницы и каналы в Youtube, Facebook и Instagram, а также в запрещенной соцсети Вконтакте с общей аудиторией более 100 тыс. пользователей.

На этих интернет-ресурсах он отрицал существование Украинской государственности и украинского народа.

Также он дискредитировал украинских защитников и призывал граждан уклоняться от призыва в Сил обороны.

В дальнейшем его сюжеты и публикации подхватывали центральные рупоры кремля и распространяли их под видом позиции рядовых граждан Украины.

Для конспирации злоумышленник постоянно менял номера телефонов и использовал вымышленный никнейм «мужчина», - говорится в сообщении.

СБУ пишет, что во время обысков по местам его проживания в Одессе и Южноукраинске Николаевской области обнаружен ноутбук и 5 мобильных телефонов с доказательствами подрывной деятельности. Также изъята «должностная инструкция информагентства» Стремоусова, где ранее работал фигурант.

На основании собранных доказательств следователи сообщили ему о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов);

ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Блогеру избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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