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СБУ затримала в Одесі «праву руку» колаборанта Стремоусова

14:53, 20 липня 2023
Повідомляється, що проросійський блогер з Миколаївщини дискредитував українських захисників і закликав громадян ухилятися від призову до Сил оборони.
СБУ затримала в Одесі «праву руку» колаборанта Стремоусова
Фото: СБУ
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В Одесі затримали ворожого пропагандиста, який виправдовував збройну агресію рф і закликав до захоплення державної влади в Україні.

Як повідомляє СБУ, фігурантом є проросійський блогер з Миколаївщини, що тривалий час працював на колаборанта Стремоусова і фактично був його «правою рукою».

У ЗМІ пишуть, що мова йде про Олександра Надьожу.

Зазначається, що до повномасштабного вторгнення рф вони разом організовували проплачені масові акції, спрямовані на розхитування внутрішньо-політичної ситуації в регіоні на користь країни-агресора.

«На період захоплення частини Миколаївської області та Херсона Стремоусов увійшов до складу місцевої окупаційної адміністрації рф, а його поплічник залишився на підконтрольній Україні території.

Для поширення деструктивного контенту використовував власні сторінки і канали в Youtube, Facebook та Instagram, а також у забороненій соцмережі «Вконтакте» із загальною аудиторією понад 100 тис. користувачів.

На цих інтернет-ресурсах він заперечував існування Української державності та українського народу.

Також він дискредитував українських захисників і закликав громадян ухилятися від призову до Сил оборони.

У подальшому його сюжети і публікації «підхоплювали» центральні рупори кремля і поширювали їх під виглядом «позиції» пересічних громадян України.

Для конспірації зловмисник постійно змінював номери телефонів та використовував вигаданий нікнейм «мужчина», - йдеться у повідомленні.

СБУ пише, що під час обшуків за місцями його проживання в Одесі та Южноукраїнську Миколаївської області виявлено ноутбук і 5 мобільних телефонів із доказами підривної діяльності. Також вилучено «посадову інструкцію інформагентства» Стремоусова, де раніше працював фігурант.

На підставі зібраних доказів слідчі йому повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів);

ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Блогеру обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою. 

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