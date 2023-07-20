РСУ опублікувала оновлену карту навантаження на суддів у судах

Представлена оновлена інтерактивна карта з орієнтовними розрахунками нормативів навантаження на суди та суддів з урахуванням кількості справ, які розглядалися судами за І півріччя 2023 року.

На сайті Ради суддів України опубліковано оновлену інтерактивну карту з орієнтовними розрахунками нормативів навантаження на суди та суддів з урахуванням кількості справ, які розглядалися судами за І півріччя 2023 року.

Як повідомляє РСУ, дана карта розроблена і використовується з метою обліку статистичних даних та доопрацювання Методики визначення граничної чисельності суддів у судах на основі кількості справ, які надходять на розгляд до суду.

"Вперше такий розрахунок було використано зі статистичними даними за 2019 рік. Відтоді оновлення карти відбувається щорічно, а в період війни - щоквартально.

Окрім нормативної чисельності у ній відображена інформація щодо кількості судових справ, що надійшли до суду, інформація про штатну та фактичну чисельність суддів.

Попереднє опрацювання отриманої інформації показало, що суди, навіть у час війни, працюють з нерівномірним навантаженням", - йдеться у повідомленні.

У РСУ зазначають, що навіть побіжний аналіз кількості справ, які надходять в суди і розглядаються суддями, засвідчує зростання попиту громадян на правосуддя.

Карта доступна за посиланням.

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